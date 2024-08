Caminhada com Maria: dom Gregório pede manifestação de fé no coração

Ao abrir sua 1ª Caminhada com Maria como arcebispo da Capital, dom Gregório Paixão pediu "manifestação da fé que trazemos no coração". Veja o que ele disse

“Meus irmãos e minhas irmãs, saiamos aqui com coração contrito e humilde. Que nossa procissão, nossa caminhada seja manifestação da fé que trazemos no coração. Vamos em paz, com a Virgem Maria, e que o Senhor nos acompanhe”, declarou ele após rezar o Pai-Nosso na abertura.

Em palavra de abertura da Caminhada com Maria 2024 nesta quinta-feira, 15, feriado de Nossa Senhora da Assunção, o arcebispo de Fortaleza , dom Gregório Paixão , pediu que o evento “seja manifestação da fé que trazemos no coração”.

Em sua 22ª edição, a Caminhada com Maria deste ano terá duração de cerca de cinco horas, segundo a Arquidiocese de Fortaleza. Com saída do Santuário da Assunção, no bairro Vila Velha, às 14 horas, os fiéis devem chegar ao destino, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, por volta das 19 horas.

“Vamos iniciar esse momento com o coração profundamente contente e humilde, porque desejamos caminhar com Maria ao encontro daquele que é o Senhor. Vivendo as alegrias da sua Assunção e, de um modo especial, sabendo que, lá do céu, a virgem intercede por cada um de nós”, narrou dom Gregório.

