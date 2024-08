Pedalada com Maria reúne centenas de ciclistas na Igreja de Fátima, em Fortaleza

Na mesma data do Dia dos Pais, comemorado neste domingo, 11, centenas de ciclistas se reuniram na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Fátima, em Fortaleza, para a Pedalada com Maria. O momento, que reuniu amigos e familiares, é um dos eventos de abertura para a Caminhada com Maria 2024, que ocorrerá no dia 15 de agosto.

Os participantes pedalaram até o Santuário Nossa Senhora da Assunção, na Barra do Ceará, que é de onde a Caminhada com Maria tem partida, e, por fim, foram até a Catedral de Fortaleza. “São cerca de 27 quilômetros (km) de trajeto, mas é bem tranquilo. Não tem ladeiras. Vai ser maravilhoso”, destaca Uerlley Soares, um dos organizadores do evento.