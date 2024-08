Caminhada com Maria 2024: mais de 500 agentes vão reforçar segurança e mobilidade

Os trabalhos começam às 6 horas da manhã do dia 15, na região do Vila Velha, com policiamento que acompanhará toda a procissão. Na Catedral, o incremento começa por volta das 16 horas de quinta-feira e vai até a madrugada de sexta-feira, 16.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) disponibilizará 256 policiais para cobrir os arredores de todo o percurso, desde o Santuário até a Catedral. Os agentes estarão a pé, a cavalo, em carros e motocicletas no perímetro do evento, nas estações de metrô e nos terminais de ônibus da Cidade.

Em sua 22° edição, a Caminhada com Maria , festa que celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, trará a diversidade de programações como grande novidade. A ser realizado no próximo dia 15, data da santa, o evento teve os detalhes de organização, segurança e mobilidade divulgados nesta quinta-feira, 8, em coletiva realizada na Faculdade Católica da Capital. Ao todo, mais de 500 agentes das forças policiais, bombeiros e trânsito deverão garantir a tranquilidade no decorrer do evento.

Cerca de 180 socorristas e oito ambulâncias disponibilizadas pela organização do evento e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estarão no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuará com duas equipes, uma fixa na Catedral, e outra que acompanhará a Caminhada. Durante o percurso, estarão presentes equipes com bombeiros para eventuais sinistros.

Na área de mobilidade , a operação começa às 6 horas, com bloqueio nos arredores do Santuário e da Catedral. A partir das 13 horas, a avenida Leste-Oeste, da Ponte da Barra do Ceará até a avenida Senador Robert Kennedy, estará interditada para a concentração e início da caminhada.

Serão ônibus saindo do Terminal do Papicu, quatro do Terminal da Messejana, oito do Terminal da Parangaba, dez do Terminal do Siqueira e 13 do Terminal do Antônio Bezerra.

Festejos da Caminhada com Maria

As novidades desta edição começaram semanas antes da procissão, com a realização do Angelus Solidário, no anfiteatro da Beira-Mar, no último sábado, 3. O show abriu os festejos de Nossa Senhora da Assunção na Cidade, que neste devem ser ampliados para outros espaços e públicos.