"Quero me colocar no lugar das pessoas", diz dom Gregório Paixão, novo arcebispo de Fortaleza

Após 49 anos de vocação sacerdotal, Dom Antônio presidirá a Missa de ação de graças na manhã do próximo sábado, 9, a fim de celebrar os 24 anos em que comandou a Arquidiocese de Fortaleza.

O padre seguirá com o título de administrador apostólico até o dia 15 de dezembro, quando Dom Gregório Paixão assume oficialmente o governo pastoral, em missa realizada também na Catedral Metropolitana.



Ao O POVO, o próximo titular da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, revela que está cumprindo os últimos compromissos antes de chegar ao Ceará.

"O general Júlio César dizia ‘vim, vi e venci’ (do latim, ‘Veni, vidi, vici’), escreveu, para o senado romano, com as mãos ensanguentadas. Confesso que, parafraseando o general, quero fazer completamente diferente. Quero dizer: ‘vim, vi e vivi’. Ou seja, quero viver essa alegria e me colocar no lugar das pessoas, afinal, o pastoreio acontece quando estamos perto das pessoas. Quero conhecer a realidade com simplicidade e servir a todos, sem exceção. Como vou morar em Fortaleza, irei me tornar um fortalezense. Não adianta a gente apenas estar em um lugar, temos que viver este lugar. A Terra da Luz, embora o nome seja ligado a escravidão, inegavelmente, é uma Terra mais do que iluminada pelo sol e pela graça de Deus", destacou o suplente.



Até este sábado, 9, à noite, Gregório seguirá o calendário normal de trabalho. Em seguida, sairá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para ir até Goiânia, em Goiás, para festejar os 25 anos da fraternidade chamada "Arca de Maria", pela qual é responsável. No dia 13 de dezembro, irá embarcar para Fortaleza, dois dias antes da posse.