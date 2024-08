Instrutor de caiaque detido por desaparecimento de adolescente em alto mar é solto pela Justiça

Imagem de apoio ilustrativo. Caso foi nesse domingo, 4 Crédito: Barbara Moira

Um instrutor de caiaque responsabilizado pelo desaparecimento de um adolescente no mar foi solto em audiência de custódia nesta segunda-feira, 5. Caso foi na praia do Náutico, no bairro Meireles, em Fortaleza, nesse domingo, 4.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o instrutor estava com quatro adolescentes, nesse domingo, 4, sem coletes salva-vidas no mar e instruiu os jovens a desembarcarem do caiaque e nadarem em direção à faixa de areia. Um dos garotos não foi encontrado e a Companhia de Mergulho do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará segue em diligências para localizá-lo.