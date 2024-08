Saiba como funciona ponto de apoio para vítimas de violência doméstica no metrô da Parangaba

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05-08-2024 - Estação da Mulher no VLT da Parangaba (foto: Matheus Souza/Especial para O povo) Crédito: Matheus Souza

A estação de metrô e VLT do bairro Parangaba, em Fortaleza, conta com um espaço para acolhimento psicossocial de vítimas de violência doméstica desde março. A Estação da Mulher fica localizada na galeria de lojas próximo a bilheteria e não é necessário pagar a passagem do modal para acessá-la. O equipamento possui uma Sala Lilás, onde uma psicóloga presta atendimento a mulheres que queiram relatar alguma situação de violência, seja ela física, verbal, sexual, econômica ou psicológica. VEJA | Ceará irá identificar padrões de crimes contra mulheres e áreas de maior violência

A profissional pode orientar os passos necessários para fazer uma denúncia e até mesmo solicitar uma medida protetiva de urgência contra o agressor online. Ela fica no local das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Ao todo o Estado conta com 12 Salas Lilás espalhadas nas delegacias do Interior, em parceria com as prefeituras. A vendedora e usuária do metrô Vânia Holanda, 38, não sabia da existência do espaço. “Tem muitas mulheres que sofrem violência em casa e acabam não falando. Se eu tiver sabendo de alguma situação, já sei para onde indicar”, afirma.

“Acredito que aqui é um ponto que passa muita gente, com certeza passa mulher desesperada [com alguma situação de violência]. É totalmente estratégico”, opina a vendedora Janaína de Oliveira, 20, que passa sempre pelo local, mas não sabia para que servia. Capacitação profissional Além de atendimentos psicossociais, a Estação da Mulher procura promover o empoderamento feminino por meio de cursos e capacitações profissionalizantes. Conforme a Secretaria das Mulheres (SEM), órgão do governo do Estado responsável pela administração do equipamento, 100 atendimentos já foram realizados, somando cursos, capacitações e atendimento psicossocial.

Juliana Lima, coordenadora da autonomia econômica da SEM, afirma que as capacitações têm como objetivo “quebrar o ciclo de violência”, já que muitas vítimas não conseguem se desvencilhar dos agressores por depender financeiramente deles. Um curso de técnicas em instalações sanitárias foi ofertado para as mulheres e formou 21 delas, em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a Ambiental Ceará. A secretaria está em processo de contratação de novos cursos, segundo Juliana, para áreas como beleza, marketing, eletroeletrônica, entre outros. As mulheres podem se inscrever por meio de links online ou na Estação.