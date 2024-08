Dupla é presa suspeita de matar homem trans no bairro Vicente Pinzón

A vítima foi morta com disparos de arma de fogo em uma via pública

Dois homens foram presos nesse sábado, 3, suspeitos de participarem do homicídio de um homem trans em uma via pública do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A prisão aconteceu pouco tempo depois, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A vítima foi morta com disparos de arma de fogo e já respondia por porte e posse irregular de arma de fogo, além de lesão corporal.