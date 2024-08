Criança de cinco anos morre após pula-pula ser arrastado pelo vento nos EUA

Um menino de 5 anos foi levado de helicóptero até o hospital, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Outra criança ficou ferida e foi transportada de avião até o hospital, de acordo com as autoridades locais. O estado de saúde não foi informado até o momento.

Um brinquedo inflável montado ao lado do estádio de beisebol Regency Furniture, em Maryland, nos Estados Unidos , foi levado por uma rajada de vento na noite da sexta-feira, 2, momentos antes do início da partida .

Os relatos eram de que o vento havia levantado o pula-pula do chão a uma altura de 4 a 6 metros. As crianças caíram antes do brinquedo aterrissar. Jogadores dos times, treinadores e voluntários correram para socorrer as vítimas antes da chegada do socorro.

"Estendemos nossa mais profunda empatia às crianças e suas famílias durante este momento difícil”, declarou o governo do Condado de Charles, onde aconteceu a tragédia. “Agradecemos à nossa equipe e à Polícia Estadual de Maryland por suas ações rápidas para garantir que as crianças recebessem atendimento imediato.”

“Compartilhamos nossas condolências com a família que lamenta a perda de uma criança e a preocupação pela criança que ficou ferida”, escreveu nas redes o perfil do Blue Crabs, o time da casa.