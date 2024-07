Piloto do avião que caiu no Nepal, único sobrevivente, recupera-se no hospital

O piloto e único sobrevivente do acidente de um avião na capital do Nepal se recupera no hospital, após salvar-se milagrosamente da catástrofe que matou 18 pessoas, disseram nesta quinta-feira (25) autoridades da aviação civil.

Um Bombardier CRJ 200 operado pela Saurya Airlines caiu na quarta-feira no aeroporto de Katmandu durante a decolagem de um voo de 20 minutos com destino a Pokhara, um importante destino turístico do país, para trabalhos de manutenção.

O piloto gravemente ferido está se recuperando, disse Gyanendra Bhul, representante da autoridade de aviação civil, à AFP.