Hospital onde Silvio Santos está internado adota medidas para manter sigilo

Informações sobre a saúde do apresentador, que está internado desde a última quinta-feira, é segredo até para os funcionários do hospital

Em meio ao tratamento contra a influenza H1N1, o apresentador Silvio Santos foi internado outra vez na última semana. Para evitar vazamentos e manter sigilo sobre a saúde do apresentador, o Hospital Israelita Albert Einstein adotou novas medidas de segurança. Nesse sábado, 3, os seguranças do local pediram que os jornalistas não ficassem na entrada do prédio.

A entrada no prédio também não foi permitida. Nem mesmo funcionários do local podem ter acesso ao andar onde Silvio está, segundo o portal UOL Splash.

Para utilizarem os banheiros e bebedouros, os repórteres se deslocaram para o prédio ao lado, onde está instalado o departamento de comunicação do hospital.