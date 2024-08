Ceará deve apresentar tempo estável nos próximos dias; confira

O Ceará deve apresentar tempo estável até terça-feira, 6, com um céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Já a projeção para a temperatura máxima é de 32ºC para o período da tarde, mesmo cenário para este domingo, 4.

Para as macrorregiões do Cariri, do Sertão Central e Inhamuns, do Maciço de Baturité e Ibiapaba, os valores mínimos previstos devem ficar em torno de 14ºC e 17ºC.