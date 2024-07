Antenas corta-pipas: entenda importância do equipamento e quem é obrigado a usar

Material protege motociclistas de cortes com linhas de cerol; acidentes com objetos cortantes preocupam condutores durante período de férias

Em todo mês de julho, as linhas com cerol e linhas chilenas, utilizadas para empinar pipa, são motivo de preocupação para muitos motociclistas, devido ao potencial cortante de sua composição. Para evitar acidentes e até mesmo mortes, uma das medidas adotadas para se proteger durante o tráfego nas ruas são as antenas corta-pipa, capazes de romper o material antes que ele atinja os condutores.

Apesar de proibidas por lei no Ceará, esse tipo de linha, produzido a partir da mistura de pó de vidro, óxido de alumínio e silício, quartzo moído ou qualquer substância cortante, se tornam mais frequentes em julho, mês de que reúne os períodos de férias escolares e de fortes ventos no Estado.