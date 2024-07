Motociclista morre após ter pescoço cortado por linha com cerol em Fortaleza

Um motociclista morreu após ser atingido por uma linha com cerol na BR-116, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 12. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 22 anos, teve a lateral do pescoço cortada pelo material, cujo uso é proibido no Ceará.

Segundo o órgão, a ocorrência foi registrada às 17h35min. Na ocasião, o jovem trafegava no sentido Interior-Capital quando foi atingido pela linha.

Ele ainda teria conseguido estacionar a moto e sentar no acostamento do local, mas não resistiu. Os responsáveis pela linha ainda não foram identificados.