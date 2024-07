Homem é preso em Itaitinga por portar pipas com cerol e linha chilena

Um homem de 37 anos foi preso durante o último domingo, 14, enquanto empinava pipa na cidade de Itaitinga , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, foram encontradas diversas unidades de raias com cerol e linhas chilenas, materiais proibidos no Ceará .

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) a prisão foi realizada após uma denúncia de que vários indivíduos estariam em posse dos materiais, que podem ser letais devido à capacidade de corte.

Após o flagrante o suspeito foi conduzido até a delegacia de Horizonte. No local, ele foi autuado com base no artigo 132 do código Código Penal Brasileiro, que trata sobre a exposição da vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente e prevê pena de até um ano de reclusão para os praticantes.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).