73 bairros de Caucaia e Fortaleza devem ter abastecimento de água afetado nesta quinta, 25; veja lista

Por causa das obras de manutenção no sistema de distribuição hídrica, 73 bairros de Fortaleza e Caucaia devem ter o abastecimento de água afetado das 9 às 18 horas desta quinta-feira, 25. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), alguns bairros terão uma redução de vazão e outros serão desabastecidos.

A previsão é de que o serviço seja normalizado logo após a conclusão dos serviços, às 18 horas. Em áreas elevadas ou mais distantes das estações de tratamento de água, o equilíbrio total do sistema poderá demorar até 48 horas após o fim das atividades. A medida, segundo a Cagece, é necessária para viabilizar as obras.