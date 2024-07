Grupo criminoso especializado em roubo de cargas é alvo de nove mandados de busca e apreensão no Ceará

Uma organização especializada em roubo de cargas com atuação na Capital foi alvo de nove mandados de busca e apreensão — dois deles no sistema penal — na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza , Maracanaú , Aquiraz e Acarapé .

Os mandados são desdobramentos da operação "Saratoga", do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Ela aconteceu entre o mês de maio de 2015 e junho de 2016. Na época, a organização foi alvo de uma medida cautelar com o objetivo de esclarecer a prática de outros crimes.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.