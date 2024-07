Evento promove exames gratuitos contra o glaucoma neste sábado, 27; saiba como participar

O evento também oferecerá palestras socioeducativas. Os atendimentos contam com uma equipe que inclui oftalmologistas, psicólogos, clínico geral e enfermeiros

O 14º Encontro dos Portadores de Glaucoma, que será realizado neste sábado, 27, na clínica oftalmológica Bioclínica, no bairro José Walter, em Fortaleza, vai oferecer exames gratuitos de fundo de olho para identificar casos de glaucoma, catarata e retinopatia diabética.

Para participar, o interessado deve se inscrever para o evento no site do Instituto Olhar, que organizou o evento. O evento também oferecerá palestras socioeducativas e atendimentos humanizados com uma equipe que inclui oftalmologistas, psicólogos, clínico geral e enfermeiros.