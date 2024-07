Estudantes da rede pública municipal precisam de ajuda para custear viagem à final de Olimpíada

Cinco equipes de Fortaleza se classificaram para a decisão do certame, mas apenas uma será custeada pela Prefeitura; gestão informou que limite no custeio está previsto em lei

No entanto, os professores das equipes classificadas afirmam que, ao procurarem ajuda da Prefeitura, foram informados de que apenas uma das equipes no certame receberia a ajuda de custo.

“Entramos em contato com o Distrito e o Distrito diz: ‘Olha, o decreto segue valendo’. Que decreto é esse? É um decreto que diz que a Prefeitura só irá custear uma única equipe participante do evento e será aquela com a maior pontuação”, relata Isaac Santos, professor da escola Ismael Cordeiro.

O decreto citado por Isaac é o de número 15.578/23, publicado em 13 de março do ano passado, que destina R$ 1,2 milhão para o custeio de viagens de estudantes municipais para finais de olimpíadas em educação, mas estabelece o limite de uma equipe auxiliada por competição.

O docente ainda completa que, diante do valor anual destinado, o custeio das cinco equipes fortalezenses poderia ser arcado pela Prefeitura e utiliza como exemplo o auxílio a equipes da rede estadual.

“Juntando tudo, se fosse todas as equipes juntas, com passagem, hospedagem, ajuda de custo, ficaria em torno dos R$ 50 mil. É um valor que não chega nem perto do valor disponível para esse tipo de atividade. Ao mesmo tempo, nos assusta o fato de que a Seduc já deu resposta que vai patrocinar as 18 equipes dela, já deu o aval para todo mundo se organizar, já está em operacionalização, e a gente neste momento não tem nada”, completa.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria municipal de Educação (SME) afirmou que cumpre os prazos determinados para resposta sobre o custeio e que segue as normas estabelecidas pela legislação municipal.

Em nota publicada na tarde desta terça, 16, a SME confirmou que apenas a equipe “Historiadores J.A” será custeada, por ter obtido a maior pontuação das equipes da rede municipal.