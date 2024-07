Veterinário morto por funcionário em Fortaleza intercedeu para manter o emprego do acusado

Com base na investigação da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o MPCE afirmou que o crime foi praticado porque Romualdo, “nos últimos tempos”, estava recebendo reclamações sobre o seu trabalho como tratador de animais na Universidade de Fortaleza (Unifor), o que poderia levar à demissão dele.

“Assim, de modo absurdo e injusto, o réu personificou todas as suas frustrações profissionais nos seus chefes imediatos, planejando o assassinato das vítimas como forma de se vingar por seus problemas no trabalho, ciente de que as chances de ser demitido eram reais e sua demissão era iminente”, afirmou o MPCE.

Como foi o crime



Em depoimento, Romualdo afirmou que praticou o crime após ter “perdido a cabeça” em meio a uma discussão com Saul sobre a necessidade de cumprir ordens. Para o MPCE, a versão “não possui consistência”, já que o crime teria sido premeditado.



A investigação apontou que Romualdo atraiu Saul e a namorada dele para um local ermo, sob pretexto de verificar o estado de saúde de uma cabra que era atendida por eles. “No dia anterior, (a vítima sobrevivente) havia realizado ultrassom no animal, constatando que ela estava bem", narrou o MPCE.



“Contudo, no dia do crime, ROMUALDO contatou SAUL afirmando que a cabra estava ‘estranha’. SAUL (e a namorada) foram até a fazenda e constataram que a cabra estava com comportamento incomum e havia sofrido uma pancada no olho. As ações do réu sugerem que ROMUALDO provocou o mal-estar no animal para atrair as vítimas até a fazenda.”



De acordo com a acusação, após o atendimento veterinário, Romualdo pediu uma carona, tendo se sentado no banco de trás do carro, que era guiado por Saul. Em dado momento, “enquanto trafegavam em uma via escura e sem movimento”, Romualdo teria ordenado que Saul parasse o carro.