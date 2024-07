Halleluya 2024: festival começa nesta quarta-feira,17, com celebração eucarística

O evento este ano contará com as presenças de padre Marcelo Rossi, frei Gilson, padre Fábio de Melo e outros nomes já conhecidos

A partir das 18 horas desta quarta-feira, 17, os olhares se voltam para o Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no avenida Alberto Craveiro no bairro Castelão, para a edição 2024 do Festival Halleluya. A programação vai até o domingo, 21, e contará com atrações divididas para os palcos Adventure e Alive.

A agenda do festival começa com a celebração eucarística presidida pelo padre Antonio Furtado e logo em seguida o público desfruta dos shows de Yuri Costa, Gabriela de Sá e Juninho Cassimiro no palco Alive e de Basílica e Banda Lisieux no palco Adventure.

Durante todos os dias de evento, as atividades do festival iniciarão às 18 horas. Confira a programação: