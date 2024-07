Associação Beija Flor realiza bazar solidário no bairro Papicu

Entre os dias 18 e 21 de julho, será realizado um bazar solidário da Associação Beija Flor (ABF), no shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. A ação ocorrerá no piso L2, próximo à loja Renner. O evento terá roupas, calçados, brinquedos e acessórios novos e seminovos.



A ação tem o objetivo de arrecadar fundos para a conclusão das obras do Hospital da ABF, que deverá se tornar um Centro Estadual de reabilitação dos pacientes com fissura labiopalatina.