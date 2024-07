18 equipes de escolas públicas cearenses chegam à final da Olimpíada Brasileira de História

As 18 equipes da rede pública são provenientes de 15 unidades de ensino, dispostas em 13 municípios cearenses (veja lista abaixo). Dessas, apenas três escolas conseguiram colocar mais de uma equipe na final: EEMTI Antônio Geraldo de Lima; 4º Colégio da Polícia Militar do Ceará Ministro Jarbas Passarinho e EEFM Parque Presidente Vargas. Cada uma dessas unidades teve duas equipes selecionadas.

O Ceará tem 18 equipes da rede pública estadual de ensino na final da 16° edição da Olimpíada Brasileira em História do Brasil (ONHB) . Ao todo, 93 equipes, de escolas públicas e particulares, representarão o Estado na final realizada no próximo dia 24 de agosto, na Universidade de Campinas (Unicamp).

Para chegarem à final, os estudantes de Itaitinga passaram por cinco fases que envolveram solução de questões, transcrições de cartas antigas, análise de imagens e objetos voltados ao ensino de História. Com três integrantes cada, as equipes precisaram discutir entre si durante as semanas de resolução de cada etapa, sob a orientação dos professores Alisson Alves e Dennis Alonso.

Neste ano, assim como em outras oportunidades, a maioria das escolas cearenses na final da ONHB é da rede particular de ensino. O professor Alisson já havia chegado à final em 2018 com uma equipe de instituição privada. Desta vez, ele conta que pelo menor número de recursos disponíveis, a celebração é ainda maior.

"As tarefas são incríveis, as provas são incríveis, são extremamente instigantes... O fato de não saber se você vai passar para as outras fases é uma sensação indescritível", pontua a finalista.

Equipe OHP da história, da EEMTI Antônio Geraldo de Lima Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Ceará reafirma tradição na ONHB

Pelo terceiro ano consecutivo, o Ceará tem o maior número de representantes na final da Olimpíada Brasileira em História do Brasil, que nesta edição conta com 340 grupos espalhados pelos 26 estados e Distrito Federal. A última vez que o Estado não teve a maioria de estudantes foi em 2021, quando teve 56 times, ficou atrás de São Paulo e do Rio Grande do Norte, ambos com 58 equipes.

Na escola Parque Presidente Vargas, por exemplo, as equipes classificadas têm finalistas da edição passada. Após repetir o êxito do último ano, os estudantes celebram o apoio recebido na instituição e a vaga conquistada de forma consecutiva.

"É um orgulho para a gente. Ir para Campinas de novo é um sonho realizado na minha vida. Nunca imaginei que iria para uma final, principalmente de uma olimpíada a nível nacional. Como falei, é um sonho realizado na minha vida e na história do PV. Saber que nossos nomes vão ficar marcados aqui é um orgulho", comenta Elias Gabriel, 16, finalista das edições recentes.

Nesta edição, 27% dos finalistas são de escolas do Ceará. Em comparação, os times cearenses somam mais que o dobro do segundo estado colocado, Bahia, que enviará 43 equipes para a decisão da ONHB, e o triplo do terceiro, Pernambuco, que terá 31 trios na final.

Com 8.781 equipes inscritas na competição, o Ceará teve o segundo maior número de participantes em geral, atrás apenas de São Paulo, que registrou mais de 13 mil equipes.

O professor de História da Escola Parque Presidente Vargas e responsável pelas equipes, Francisco Paulo, aponta o Ceará como uma potência na Olimpíada de Hístória, a partir dos resultados obtidos ao longo dos anos.

"Sinceramente é porque nós do Ceará, a cada ano demonstrando que podemos liderar, e a gente está liderando esse ranking, a gente quer ganhar, de fato. Não é só para estar na final. A gente tenta mesmo de qualquer maneira vencer. E não só vencer, mas mostrar para os estudantes da rede pública e privada de ensino que eles podem, sim, chegar à final", conclui.

Alunos terão nova experiência em Campinas

Durante dois dias, os estudantes poderão participar de eventos da ONHB em Campinas, como as provas individuais da competição, para as quais devem realizar inscrição prévia.

O teste é utilizado para o edital “vagas olímpicas”, no qual os participantes, de acordo com seu desempenho na prova, podem concorrer a vagas no curso de graduação em História da Universidade sem precisarem fazer vestibular.

Além disso, este ano também tem como novidade as bolsas de Iniciação Científica Júnior, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para estudantes de escolas públicas que tiverem participado da ONHB.

Os alunos serão selecionados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CNPq. As bolsas têm valor de R$ 300 mensais e duração de 12 meses. Como contrapartida, os contemplados deverão participar de, ao menos, um dos projetos da ONHB realizados em 2024 e 2025.

Confira lista das escolas da rede estadual cearense classificadas para a final