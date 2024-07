Motorista de topique é morto a tiros no bairro Messejana, em Fortaleza

O homem, que ainda não identificado formalmente, estava trabalhando no momento do crime. Ele foi assassinado dentro do próprio veículo. Polícia Civil investiga o caso

O motorista de uma topique foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira, 15, na avenida Frei Cirilo, no bairro Messejana, em Fortaleza. O homem estava trabalhando no momento do crime e morreu dentro do próprio veículo. A van fazia transporte entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central do Estado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima ainda não foi identificada formalmente. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) seguem em diligências na região", afirmou a pasta.



"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi ao local. A investigação está a cargo do DHPP da PCCE."