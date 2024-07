Médica sofre sequestro-relâmpago ao lado de posto de saúde em Fortaleza

Posto de Saúde Irmã Hercília, no bairro São João do Tauape Crédito: Fernanda Barros

Uma médica residente, de 24 anos, sofreu um sequestro-relâmpago ao lado do Posto de Saúde Irmã Hercília, localizado na rua Frei Vidal, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. A ocorrência se deu no dia 19 de junho, por volta das 17 horas, mas só veio a público na última sexta-feira, 12, segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso foi noticiado pela vítima por meio de um Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE) e transferido para o 4º Distrito Policial, delegacia que faz diligências para esclarecer os fatos.

Em nota enviada ao O POVO, o Sindicato de Médicos do Ceará (Simec) informa que, após tomar conhecimento do caso, enviou um ofício, na última quarta-feira, 10, ao secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, solicitando medidas de seguranças. No ofício, a entidade ressalta que não se trata de um caso isolado e que tem recebido frequentes relatos de incidentes de violência nos arredores dos postos de saúde da Cidade. "Temos alertado diversas vezes a Secretaria Municipal da Saúde para o aumento da violência no entorno e dentro das unidades de saúde constantemente, mas, infelizmente, as medidas adotadas não têm sido suficientes para inibir a criminalidade", aponta Max Ventura, presidente do Simec, na nota.