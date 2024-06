Comunidade do São João do Tauape recebe posto de saúde requalificado

Com a ampliação, o posto de saúde conta agora com nove consultórios de atendimento ao público, além de consultórios odontológicos e outros serviços

A Prefeitura de Fortaleza entregou o posto de saúde Pio XII - Geraldo Madeira Sobrinho requalificado para a população, na tarde desta sexta-feira, 7. Equipamento localizado no São João do Tauape vai beneficiar 25 mil pessoas do bairro e seus entornos.

Com a ampliação, o posto de saúde conta agora com nove consultórios de atendimento ao público, além de consultórios odontológicos, farmácia polo, esterilização, recepção, banheiros, fraldário, Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), sala para o feitio de curativos, vacinação, prevenção ginecológica e coleta laboratorial.

O prefeito José Sarto disse que o posto teve a área quadruplicada, saindo de 170 m² para aproximadamente 640 m², sendo o segundo posto do pacote de investimentos na saúde da Capital.