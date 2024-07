Esquema internacional de lavagem de dinheiro é alvo de operação policial em Fortaleza

De acordo com a Polícia Civil, o sequestro foi de imóveis situados em condomínio de luxo no Eusébio, além de veículos e valores em contas bancárias. O valor total em bens é de cerca de R$ 6 milhões. Uma pessoa foi presa em flagrante.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou uma operação para desarticular um esquema internacional de lavagem de dinheiro nessa quinta-feira, 11. Mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens móveis e imóveis foram cumpridos em Fortaleza e no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As investigações policiais apontavam para um casal suspeito de lavagem de dinheiro decorrente de crimes no Brasil e em países da Europa. O casal, natural de Governador Valadares, Minas Gerais, é "suspeito de adquirir imóveis, veículos e outros bens no Ceará, bem como de abrir contas de pessoas jurídicas para possibilitar a ocultação de patrimônio adquirido com a prática criminosa", conforme nota.

A Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) coordenou a ação, que teve apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da PC-CE.