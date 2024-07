Crimes sexuais: Justiça aceita denúncia contra funcionária de creche na Aldeota

ALERTA DE GATILHO: o texto pode causar desconforto por abordar temáticas sensíveis relacionadas ao abuso sexual de crianças.

A funcionária de uma creche-escola no bairro Aldeota, em Fortaleza, foi denunciada pela Justiça por crimes sexuais contra crianças. Não houve, porém, expedição de mandado de prisão contra a mulher até o momento. A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) na quarta-feira, 10, e o processo corre em segredo de Justiça.

As mães de quatro crianças que estudavam na escola conversaram com O POVO e contaram como suspeitaram dos abusos, denunciaram e como está sendo o retorno das crianças à vida escolar após as denúncias. "Esse pesadelo começou há dois meses. Começou com uma criança que relatou estar com a vagina machucada. Ela então explicou como foi o abuso e falou o nome da tia", conta uma das mães.