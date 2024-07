Fortaleza e RMF terão mais de 90 viaturas policiais para reforçar segurança neste fim de semana

Ações buscam reforçar segurança no Estado após crescente do número de homicídios. O governador também informou sobre a convocação de novos agentes

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou na tarde desta sexta-feira, 12, ações de reforço na segurança do Estado após crescente do números de homicídios. Neste fim de semana, mais de 90 viaturas são deslocadas para ruas de Fortaleza e Região Metropolitana, com atuação de 330 agentes da segurança.

Além disso, na próxima semana, 462 policiais militares (PMs) iniciarão o curso de formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elmano também citou os 400 PMs, 426 policiais civis e 83 peritos forenses que tomaram posse.