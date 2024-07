Procurador de Russas é preso suspeito de matar atropelado músico em Fortaleza

Baixista da banda de forró Os Januários, Antônio Abelardo Nogueira Xavier Crédito: Reprodução/ redes sociais

O baixista da banda de forró Os Januários, Antônio Abelardo Nogueira Xavier, 54 anos, morreu atropelado durante um acidente entre a motocicleta que ele conduzia e um carro, na avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Hospital Sarah Kubitschek, em Fortaleza. O suspeito de dirigir o carro envolvido na colisão, José Nilson Nogueira Pereira, 66, procurador do município de Russas, foi preso em flagrante. O caso aconteceu no último domingo, 7. José Nilson conduzia um veículo da marca Pajero da cor branca quando teria colidido de frente com a traseira da motocicleta de José Nilson Nogueira Pereira. Uma pessoa que estava na garupa da moto do músico ficou ferida e perdeu dois dedos da mão.

Uma composição do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) que realizava patrulhamento foi acionada para o acidente às 2h45min. Conforme O POVO apurou com uma fonte da Polícia, a PRE tentou abordar o suspeito de causar o acidente no local, mas o procurador do município não acatou a ordem de parada. O homem só parou após o carro dar pane, em decorrência da batida. Os policiais que estiveram na ocorrência informaram que José Nilson Nogueira tinha sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos vermelhos, desequilíbrio acentuado e vestes desalinhadas.

De acordo com a fonte da Polícia, o teste do etilômetro deu resultado de 0,78 mg/l. A prisão em flagrante de José Nilson Nogueira Pereira foi convertida em preventiva por embriaguez, lesão gravíssima e omissão de socorro. A defesa do procurador postulou a prisão domiciliar em decorrência de uma cardiopatia. Com isso, o procurador do município de Russas ficará sendo monitorado por tornozeleira durante 180 dias.

Por meio das redes sociais, a banda de forró Os Januários se manifestou sobre o acidente que vitimou Abelardo Nogueira: "Irreparável perda. Que Deus possa confortar toda a família nesse momento de dor". Em nota, a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) informou que participou da audiência de custódia de José Nilson Nogueira Pereira durante o plantão judiciário do último dia 7 de julho, "garantindo, assim, o direito constitucional que toda e qualquer pessoa tem à defesa".