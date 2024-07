Região do Barroso registra tiroteios por dois dias consecutivos

O POVO apurou que, durante patrulhamento no Barroso, por volta das 23h45min, uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) se deparou com dois homens em uma motocicleta que estava sem placa. Os PMs deram voz de parada, mas o garupeiro teria tentado atirar contra a composição.

Já na comunidade do Gereba, a Polícia Militar relatou que criminosos dispararam contra uma composição do 19º Batalhão, que reagiu. Coquetéis molotov que seriam usados por faccionados em ataques a rivais na região foram apreendidos, mas nenhum suspeito foi preso.

Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado para ajudar nas buscas a suspeitos na região. "A População pode contribuir através de denúncias pelos telefones 181 ou 190. O sigilo é garantido", informou a PM.



Na noite de terça-feira, 9, confrontos já haviam sido registrados no Barroso II. Moradores registraram em vídeo diversos disparos de arma de fogo sendo efetuados. Veja abaixo vídeo que registrou parte do tiroteio:

Um homem de 31 anos foi morto na ocasião. Baleado, ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Nenhum suspeito do crime foi localizado. "As investigações seguem a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) da PCCE, que realiza diligências visando elucidar o caso", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O POVO apurou que o conflito opõe integrantes das facções Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária. Essa guerra já estava por trás do atentado que deixou dois mortos e oito feridos na Areninha do Jardim Violeta no último dia 21 de junho. (Com informações de Dayanne Borges)