Justiça absolve ex-presidente e tesoureiro de sindicato da Polícia Penal do Ceará por denúncia de extorsão

Os homens foram processados por um ex-coordenador do Sistema Penitenciário pelo crime de extorsão, no qual teria sido pedida a quantia de R$ 11 mil e a desistência de uma ação trabalhista

A Justiça absolveu os ex-presidente e o tesoureiro do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará (Sindasp-CE), Valdemiro Barbosa Lima Júnior e Natanael Eduardo de Andrade Lima, respectivamente. Eles haviam sido processados pelo crime de extorsão por Wanderson Pereira de Sousa, que foi coordenador do Sistema Prisional. A sentença foi dada no último dia 5 de julho pela 13° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Valdemiro Barbosa por ter ameaçado Wanderson Pereira de Sousa, e a denúncia foi recebida pelo TJCE em 2017.

Wanderson Pereira de Sousa relatou durante uma oitiva que Valdemiro Barbosa teria ameaçado espalhar fotos de sua esposa, que é enfermeira, beijando um homem de seu trabalho, caso Wanderson não assinasse um papel para desistir de uma ação trabalhista contra Valdemiro e não pagasse a quantia de R$ 11 mil.