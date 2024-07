Lutador de jiu-jitsu é preso suspeito de matar idoso em Fortaleza

Suspeito de 39 anos foi preso após ação, durante abordagem na avenida Bezerra de Menezes; vítima que veio a óbito tinha 91 anos e foi lesionada com objeto perfurocortante

Crédito: Reprodução/vídeo via WhatsApp O POVO

O POVO apurou que o homem teria tido uma discussão com o idoso em um condomínio e depois efetuou os golpes contra a vitima. Por volta das 18h30min a ocorrência ainda seguia em andamento.

Um lutador de jiu-jitsu de 39 anos foi preso nessa sexta-feira, 5, suspeito de matar um idoso a facadas e deixar outras pessoas feridas no bairro Farias Brito, em Fortaleza . A vítima de 91 anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O objeto perfurocortante foi apreendido, e as circunstâncias do crime serão investigadas pelo 3° Distrito Policial.

De acordo com a SSPDS, o suspeito já tinha antecedentes por ameaça e contravenção penal. Os feridos pelo homem também foram encaminhados para o atendimento médico.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

3º Distrito Policial: (85) 3101 2229

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br