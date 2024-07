Mais duas crianças atingidas na areninha do Barroso recebem alta hospitalar

Mais duas crianças que foram atingidas na areninha do Barroso, no último dia 21 de junho, receberam alta do Instituto Doutor José Frota (IJF) na tarde desta terça-feira, 2. A informação foi divulgada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

“Informo que mais duas crianças receberam alta hoje após serem acolhidas na emergência do hospital. Um menino de 10 anos e uma menina de 11 voltaram para casa nesta tarde, após procedimentos e acompanhamento das nossas equipes multiprofissionais”, diz a publicação.

A postagem informa ainda que das oito crianças e adolescentes encaminhadas ao IJF, três permanecem em atendimento, além de um menino de 8 anos que segue na Unidade de Terapia Intensiva e dois adolescentes se recuperam de cirurgias na enfermaria.