Homem é denunciado por duplo homicídio em vingança à morte de jovens em Fortaleza

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nesta semana um homem acusado de um duplo homicídio registrado em um bar, no último dia 13 de abril, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O crime teria ocorrido em retaliação à morte de duas adolescentes, um dia antes, no bairro Carlito Pamplona.

De acordo com a denúncia, ofertada pelo MPCE na última sexta-feira, 5, ambos os crimes foram motivados pela rivalidade entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV).

No caso dos assassinatos de Karoline Vitória Chaves Macedo e Luana Giovana Matos Soares, ambas de 16 anos, no dia 12 de abril, a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que elas foram mortas por serem provenientes de uma área onde atua a GDE.



Karoline Vitória era digital influencer e havia sido convidada para uma sessão de bronzeamento artificial em uma clínica no Carlito Pamplona, onde age o CV. Luana Giovana acompanhava a amiga, e ambas foram mortas ao saírem do estabelecimento.

Para se vingar das mortes das jovens, integrantes da GDE foram, no dia seguinte, em um bar localizado na rua Marcílio Dias e passaram a disparar contra as pessoas que ali estavam. Na ação, morreram: Marcos Antonio Lima da Silva, de 57 anos, e José Pereira Feitosa, de 67 anos. Não existem indícios de que as vítimas tinham relação com o duplo homicídio de um dia antes.