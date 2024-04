Blogueira leva amiga para divulgar bronzeamento em outro bairro e as duas são mortas em Fortaleza

Mulheres seriam da comunidade do Castelo Encantado e visitaram o bairro Carlito Pamplona para divulgar um estabelecimento comercial. Cinco mulheres foram mortas nesta sexta-feira, 12, sendo duas em Fortaleza, duas em Caucaia e uma no município de Parambu

As duas, que seriam moradoras do bairro Castelo Encantado, foram até um espaço de bronzeamento localizado no Carlito Pamplona. Karoline fez uma divulgação de bronzeamento artificial para seus seguidores.

Cinco mulheres foram mortas no Ceará em menos de 24 horas, sendo as duas vítimas na Capital, duas mulheres em Caucaia e uma no município de Parambu , no Interior.

Uma blogueira identificada como Karoline Vitória e a amiga Luana Soares foram mortas em via pública no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza , durante a madrugada desta sexta-feira, 12.

Em seguida ela avisou, por meio de imagens nas redes sociais, que faria um outro procedimento e ao chegar na própria residência divulgaria o resultado.

Posteriormente, as imagens das duas amigas mortas, em via pública, foram divulgadas em grupos de redes sociais. O POVO tentou contato com o estabelecimento comercial, mas as ligações não foram atendidas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas não foram identificadas. As duas foram mortas por disparo de arma de fogo. A 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza as investigações relacionadas ao caso.