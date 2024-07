Com 7 mil câmeras, Centro de Comando e Controle de Fortaleza é inaugurado nesta sexta, 5

As atividades do Centro de Comando e Controle de Fortaleza serão iniciadas nesta sexta-feira, 5. O lançamento oficial ocorre a partir das 15h30min, durante solenidade na avenida Desembargador Moreira, no novo endereço do equipamento. A central integra sete mil câmeras de segurança das redes urbana, privada e governamental de vigilância.

A medida já havia sido anunciada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), durante a solenidade de posse de 255 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), no mês de junho.