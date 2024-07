Professor universitário morto a tiros no Edson Queiroz era filho único e catarinense

Saul era filho único e os pais estão bastante consternados com o ocorrido, de acordo com familiares. "Pedimos que justiça seja feita e que o criminoso seja encontrado", disse uma fonte que não quis ser identificada.

O professor universitário e pesquisador do curso de Medicina Veterinária da Unifor, Saul Gaudêncio Neto , de 37 anos, será velado e sepultado no município de Santa Cecília, em Santa Catarina. Ele foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira, 4, nas imediações da avenida Hermenegildo de Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza .

Uma estudante do curso de Medicina Veterinária da Unifor informou que Saul era querido no traballho, "respeitado por alunos e professores que tinham contato com ele".

Conforme apuração do O POVO, durante a ação criminosa uma mulher que estava no veículo também foi atingida por disparos de arma de fogo. A mulher está internada e o seu quadro é estável.

O curso de Medicina Veterinária publicou uma nota nas redes sociais: "Com imensa tristeza e dor que o corpo docente, técnico e administrativo do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza lamenta a partida do Professor Saul Gaudêncio Neto, pesquisador do Núcleo de Biologia Experimental - Nubex da nossa universidade. Parceiro de anos do nosso curso, Saul era um exímio profissional e ser humano que fará muita falta".