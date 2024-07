Polícia prende suspeito de matar professor universitário em Fortaleza

Um suspeito de matar a tiros o professor universitário Saul Gaudêncio Neto foi capturado na manhã desta sexta-feira, 5, em um imóvel no bairro Curió, parte da Grande Messejana, em Fortaleza. A captura foi efetuada por agentes do Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP), conforme O POVO apurou com fonte da segurança.

Mais detalhes sobre as circunstâncias da prisão serão divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em coletiva de imprensa no fim desta manhã, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira, 4, nas imediações da avenida Hermenegildo de Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz.