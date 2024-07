Movimento social realiza marcha pacífica pela criação do Pacto das Periferias pela Paz

Movimento social realiza marcha pacífica solicitando a criação do Pacto das Periferias pela Paz Crédito: Luíza Vieira/ Especial para O POVO

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) caminharam, na tarde desta quinta-feira, 4, até a sede da Secretaria de Proteção Social (SPS) a fim de solicitar ao Governo do Estado e à Prefeitura de Fortaleza a criação do Pacto das Periferias pela Paz. O ato, que teve concentração na Praça do bairro Joaquim Távora, ocorreu 20 dias depois de uma criança de nove meses ser baleada no local. O pacto supramencionado prevê a construção de uma rede de equipamentos que estarão disponíveis para as comunidades, em especial, àquelas que residem nos conjuntos habitacionais localizados nas periferias de Fortaleza. A criação da medida pretende viabilizar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, educação, alimentação, trabalho e segurança. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, uma das reivindicações do movimento é a ampliação das Zonas Vivas, iniciativa do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria da Proteção Social, que leva atividades de qualificação profissional, ações de cultura, esporte e lazer aos contemplados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

De acordo com o coordenador do MTST, Sérgio Farias, para atender às demandas dos moradores, seria necessária a implantação de 500 Zonas Vivas e Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Vale ressaltar que, o primeiro conjunto habitacional a ser contemplado com o programa Zona Viva foi o Residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, na Capital. Farias reforçou que, para reduzir o quantitativo de casos de violência em Fortaleza e no Estado, é fundamental que os órgãos gestores apliquem os recursos não só no aumento de efetivo de policiais, mas também em unidades de assistência social. “Nós somos contra a Política de Segurança? Não somos, é necessário. O que não pode é investir única e exclusivamente em policiamento. Uma criança foi atingida aqui há 20 dias, qual a proteção que a família dessa criança está tendo? Faz parte da violência, o abandono é violência também”, seguiu.

“Uma política de proteção social capilarizada não evitaria o que aconteceu aqui, mas, talvez, do lado da casa dessa pessoa, essa família teria uma proteção no pós-incidente”. A rede capilarizada mencionada por Sérgio consiste na contratação de 500 assistentes sociais e de 1.500 educadores sociais. Esses profissionais, conforme indica o movimento, serão distribuídos nos territórios integrados na articulação do espaço de serviços sociais e das zonas criativas, culturais e ambientais. Conforme o pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (Lev-UFC), a política de Segurança Pública precisa atuar em, pelo menos, três dimensões, sendo elas a prevenção ao crime, ações de repressão ao crime e o trabalho do sistema de justiça. Ele reforça que, apenas a ampliação de policiamento não garante a redução do crime e da violência. “Obviamente, cada uma dessas dimensões envolve outras essências para uma sociedade justa, boa e segura para população. Sem um trabalho eficiente nessas dimensões, apenas o aumento de efetivo policial não é capaz de garantir resultados permanentes de redução do crime e da violência”, explica o pesquisador. O MTST encaminhou ao Governo do Estado um documento intitulado “Teia Periferia Viva”, que objetiva a integração comunitária de segurança de prevenção e de proteção social do território. Dentre os serviços a serem disponibilizados pela medida está a integração do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e seus Cras, Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) à criação da rede de Zonas Vivas. “O movimento batalha pelos ideiais da gente. A nossa principal demanda é a segurança e o acesso à saúde”. A declaração foi dada pela moradora do Residencial José Euclides, Minângela Rabelo, que participa do movimento há uma década e foi contemplada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, a mulher está tentando conseguir uma moradia para a sua segunda filha, de 18 anos.