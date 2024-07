Dupla suspeita de decapitar homem no Vicente Pinzón é presa

O corpo de Paulo André foi encontrado em 21 de julho de 2023 na Rua Benedito Macedo, no Cais do Porto. O cadáver estava envolto em um tapete e a vítima foi degolada.

Larissa Lopes de Almeida, conhecida como Lalá ou Carlota, de 28 anos, e Rubens Emanuel Ferreira da Silva, conhecido como “B”, de 26 anos, são integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), conforme investigação da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Um homem e uma mulher foram presos na manhã desta quinta-feira, 4, suspeitos de envolvimento no assassinato de Paulo André Ferreira dos Santos, de 21 anos, crime registrado em julho do ano passado no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza .

Uma conversa de Paulo André com um amigo de infância dele, integrante da facção Massa Carcerária, fez com que os acusados entendessem que a vítima tinha envolvimento com o grupo rival.

Testemunhas viram Paulo André sendo conduzido à força pelos suspeitos em direção ao residencial Alto da Paz, no Cais do Porto, e, em seguida, entrando em um beco já no Vicente Pinzón.

“Quanto à ré LARISSA relatou-se inclusive que a mesma exerce função de comando, e que seria ‘sintonia geral do Vizente Pinzon, ou seja, que as mortes ocorridas no local passam pela autorização dela [...] Que por ser sintonia geral foi do conhecimento de todos que LARISSA havia participado do homicídio [...] Que sabe que LARISSA tem envolvimento em outros homicídios do bairro Vicente Pinzon””, consta em denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) ofertada no último dia 9 de maio.



Larissa e Rubens foram localizados e presos no Vicente Pinzón, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Contra os dois, foram expedidos mandados de prisão preventiva.



As prisões foram realizadas por equipes da 1ª DHPP, com o apoio dos núcleos de Inteligência (Nuip) e Operacional (NO) do DHPP e da 4ª DHPP, 7ª DHPP e 10ª DHPP.