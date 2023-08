Equipamento cultural e tecnológico Zona Viva é inaugurado no Residencial José Euclides

Foi inaugurado, nesta quinta-feira, 3, no Residencial José Euclides, em Fortaleza, o equipamento Zona Viva, projetado pelo Governo do Ceará. O instrumento vai servir como espaço de qualificação profissional para os moradores do local, além de representar um polo de promoção de práticas tecnológicas e de atividades culturais. O aparelho vai ser instalado em outros espaços que integram o programa Minha Casa, Minha Vida.

Participaram do evento de inauguração o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e a senadora Augusta Brito (PT), além da secretária da Proteção Social, Onélia Santana e do secretário Nacional das Periferias, Guilherme Simões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos motes do equipamento é melhorar a qualidade de vida da população do residencial e, consequentemente, diminuir os índices de violência registrados na região do Grande Jangurussu. O projeto foi construído conjuntamente com os moradores do local.

Ao O POVO, o secretário Nacional das Periferias, Guilherme Simões, sublinha que a inauguração do equipamento representa uma mudança de horizonte para os moradores do Residencial José Euclides. “Não é só um equipamento. Existe uma concepção por trás desta política pública. Embora seja um aparelho que parece simples, ele promete trazer altas expectativas para a comunidade carente de acesso aos seus direitos fundamentais”, disse.

Guilherme Simões afirma que equipamento despertou o interesse do Governo Federal Crédito: Samuel Setubal

Guilherme ainda afirma esperar que o projeto concebido no Ceará possa ser transplantado para outros estados brasileiros. Para o secretário, o equipamento pode servir como ponto de partida para um programa que integre políticas públicas. “O Zona Viva tem o potencial de mudar a vida de muitas pessoas. Acho que pode ser uma semente para outros projetos. O Governo Federal olha [para o equipamento] com uma expectativa enorme”, completa.