Instituto Atlântico realiza evento para apoiar a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho

Visando apoiar a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, o Instituto Atlântico de Ciência e Tecnologia promoverá, nesta quinta-feira, 4, o “Conexão TrasnFormadora”, evento voltado para a inclusão e capacitação da comunidade trans. A ação ocorrerá na sede da corporação a partir das 13h30min e contará com a presença de 33 participantes.

A iniciativa é realizada por meio do time de Inovação do Instituto Atlântico em parceria com o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, serviço municipal de Fortaleza que atua nas frentes de proteção e defesa da população LGBTQIAPN+. As inscrições foram divulgadas pelo Centro de Referência.



Foram ofertadas, ao todo, 30 vagas para pessoas que residem em Fortaleza e que estejam interessadas na inserção no mercado de trabalho. As inscrições foram divulgadas pelo Centro de Referência Janaína Dutra.

O público presente no evento participará de dois workshops gratuitos, conduzidos por voluntários do Instituto Atlântico, com entrega de certificados de participação.