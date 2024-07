Operação Asfalto chega a 62% das vias recuperadas em Fortaleza

Total de 733 vias, entre ruas e avenidas, receberam serviços de recuperação asfáltica pela Prefeitura de Fortaleza. O balanço parcial das ações foi divulgado pelo prefeito em coletiva no Paço Municipal, no Centro

As ações de recuperação asfáltica das ruas e avenidas de Fortaleza, dentro da Operação Asfalto, chegaram a 62% de conclusão. Das 1.200 vias do pacote de reparos da Prefeitura de Fortaleza, 733 foram recuperadas desde o início da operação, em maio passado. O balanço parcial das ações foi divulgado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, em coletiva no Paço Municipal, na manhã desta quinta-feira, 4.

Quando a operação foi lançada, a gestão municipal informou que o prazo para finalizar a recuperação de todas as vias primárias e secundárias era de 100 dias.

A previsão inicial é que as ações deveriam ocorrer entre maio e meados de agosto, contabilizando o prazo. Durante apresentação do balanço, Sarto afirmou que as ações serão finalizadas em 80 dias, antes do prazo inicial.