Edifício São Pedro: demolição é concluída e escombros começam a ser retirados

Escombros do Edifício São Pedro estão compactados no andar térreo e os entulhos devem ser retirados até o mês de junho

A demolição do Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, está concluída. Na manhã desta segunda-feira, 20, as últimas paredes que restavam do primeiro pavimento do prédio foram derrubadas. Agora, as intervenções devem se concentrar na retirada dos escombros do terreno, sendo finalizadas no mês de junho, conforme informou o secretário de Infraestrutura Municipal, Samuel Dias.

Quem passa no entorno das ruínas do icónico edifício já não avista as paredes parcialmente quebradas erguidas. Agora, o que predomina no espaço são as máquinas escavadeiras que trafegam sob um grande monte de areia compactada. De acordo com Samuel Dias, o material é o que restou da demolição dos seis pavimentos superiores da edificação.

“À medida que os andares superiores foram demolidos, a demolição foi descendo para os andares inferiores. É como se toda a estrutura fosse sendo compactada no térreo. No final, fica uma grande montanha de resíduos”, relatou. Segundo ele, atualmente a obra está com 80% dos serviços concluídos.