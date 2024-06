70 anos da UFC é tema do capítulo especial do Anuário 2024-2025

Revelação da capa do Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Reprodução/Anuário do Ceará

A mais importante instituição de ensino do Ceará, a Universidade Federal do Ceará (UFC), completa 70 anos em 2024. "Uma universidade para o Ceará", assim é introduzido o capítulo especial que encerra a edição do Anuário 2024-2025. Durante a leitura, é possível vislumbrar como a entidade foi vanguardista e guerrilheira, tendo sempre como viés a acessibilidade, a diversidade, a modernização da academia, e, principalmente, o diálogo com a sociedade cearense. O diretor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, realça que a definição do capítulo especial partiu da importância da instituição para a educação do Estado.

Leia mais Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses Sobre o assunto Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses "No capítulo especial [deste ano], percorremos a história da UFC desde o sonho de Martins Filho até os dias atuais, em que celebrar o conhecimento acadêmico, a ciência, se tornou um para-raios ante o clarão da ignorância", explica. O capítulo especial é uma decisão editorial determinante para toda a edição do Anuário, pois dele sai a capa e o tema do projeto gráfico.

Foi reconhecida como universidade pelo Ministério da Educação (MEC) em 16 de dezembro de 1954, por meio da Lei nº 2.373. Surgiu, no entanto, muito antes, no dia 21 de fevereiro de 1903, mas com outro nome: Faculdade Livre de Direito do Ceará. Assim nasceu a Universidade Federal do Ceará, fruto de mobilização popular pelo direito à educação. Hoje, é um polo com várias frentes, da assistência estudantil, à gestão de pessoas, às relações internacionais, com casas de cultura estrangeira, com equipamentos culturais, bibliotecas e hospitais universitários. Regionalização que irriga o Ceará A política de expansão e interiorização da universidade pública capilariza a educação superior ao possibilitar acesso a uma parcela maior da população. O reconhecimento do papel estratégico universitário para o desenvolvimento econômico e social descentralizados irriga grande parte do Ceará, para além de Fortaleza, nos campi em Sobral, Quixadá, Crateús, Russas e Itapajé.