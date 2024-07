Após incêndio em lojas no Centro, missas na Igreja do Patrocínio são retomadas

Igreja passou por vistorias no local porque as chamas atingiram parte do salão paroquial. Nesta terça-feira, 2, as celebrações ocorrem em três horários

As celebrações na Igreja Nossa do Patrocínio, no Centro de Fortaleza, retornam após o local ter sido interditado devido ao incêndio que ocorreu em lojas no bairro, na última quinta-feira, 27. As missas voltam a ser celebradas nesta terça-feira, 2, nos horários das 9 horas, 12 horas e 15 horas.

As celebrações foram canceladas após parte do salão paroquial da igreja ter sido atingido pelo incêndio que ocorreu em duas lojas no Centro de Fortaleza. O local foi interditado pela Defesa Civil do Ceará na última sexta-feira, 28.