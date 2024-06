Incêndio atingiu parte do salão paroquial da Igreja do Patrocínio; missas foram canceladas

O incêndio registrado nesta sexta-feira, 27, atingiu parte do salão paroquial da Igreja do Patrocínio, no Centro de Fortaleza, e o local foi interditado pela Defesa Civil de Fortaleza nesta sexta-feira, 28. As missas no santuário também foram canceladas. A parte interna do santuário, no entanto, não foi atingida.

A interdição do salão paroquial ocorre até o próximo domingo, 30. “Preventivamente, nós vamos aguardar 24 ou 48 horas para ver se vai ter algum reflexo estrutural de umas paredes que tem certo calor térmico. Quando os bombeiros falarem de incêndio debelado, a gente aguarda 24, 48 horas, revisita o salão paroquial e avalia”, disse o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Marco Rattacaso.