Caminhão derruba semáforo na avenida Aguanambi nesta segunda

De acordo com a comerciante Nice Benice, que estava no momento que o semáforo caiu, o impacto foi muito grande. “O caminhão estava com muito material de reciclagem em cima, quando passou saiu enganchando nos fios e o semáforo acabou caindo. Por sorte, não pegou em nenhum motorista que passava na hora, pois o impacto foi grande quando caiu no chão”, informou a comerciante.

Devido ao ocorrido, motoristas e pedestres tiveram de redobrar a atenção ao atravessar a avenida que ficou sem a sinalização principal. Apesar do ocorrido, o mini semáforo continuou funcionando no local, o que auxiliou o fluxo dos passageiros e motoristas até o momento da equipe chegar ao local.

Um caminhão de grande porte que carregava materiais arrastou fios de eletricidade e derrubou o semáforo da avenida Aguanambi, localizado no bairro José Bonifácio, em Fortaleza . O caso ocorreu enquanto o motorista do veículo trafegava pela avenida nesta segunda-feira, 1º. Ninguém ficou ferido.

FORTALEZA, CEARÁ, 28-06-2024: Semáforo caído Av. Aguanambi. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A professora Denise Lima, que costuma sempre passar pela avenida, relata que nunca tinha visto isso no local. “Muito ruim isso acontecer, pois atrapalha um pouco o trânsito, por conta que os motoristas e pedestres costumam olhar para o semáforo para se orientar. Além disso, o nosso trânsito já é muito caótico, então, quando ocorre algo assim, piora ainda mais para gente”, disse.



Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que encaminhou uma equipe técnica para restabelecer o funcionamento do semáforo no trecho. “A operação do equipamento foi interrompida após um caminhão arrastar os fios de energia e derrubar parte do dispositivo, no fim desta tarde, uma equipe foi enviada ao local”, destacou. O semáforo já foi reinstalado.