Primeiras Casas da Juventude Cearense são entregues pelo Governo do Estado

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Juventude, tem realizado a entrega das primeiras Casas da Juventude Cearense (Cajus), destinadas ao acolhimento, socialização, capacitação profissional, cultura e lazer para os jovens cearenses.

Visando sanar as necessidades das juventudes cearenses, como o acesso à educação e cidadania, democratização do acesso à tecnologia, e inclusão econômica e profissional, as casas dispõem de um espaço para coworking, atendimento psicossocial, cursos palestras, workshops, atividades culturais, de lazer e esporte.

A primeira Caju foi inaugurada no último dia 10 de junho, no Parque Genibaú, seguida pela unidade do Canindezinho, que inicia suas atividades no início deste mês. O equipamento da Messejana será entregue ainda no mês de julho.

As formações ofertadas estão alinhadas com as expectativas de cada comunidade local e necessidade de mercado. São disponibilizados cursos nas mais diversas áreas como design gráfico, fotografia, produção audiovisual, música, empreendedorismo, turismo, cultura e gastronomia.

No primeiro mês de funcionamento, a Caju do bairro Genibaú já recebeu mais de 200 inscrições para cursos, 70 reuniões no coworking e realizou o atendimento psicossocial todos os dias, além de workshop sobre energias renováveis.

Também são ofertadas ações fora do equipamento, como uma palestra sobre autismo realizada em uma escola estadual da região, ministrada pela psicóloga Mariana Domingues, da Caju.

Na avaliação da secretária da Juventude, Adelita Monteiro, as Cajus são muito mais que equipamentos, são a concretização de um sonho. Ela reforça que as casas também serão instaladas no interior do Estado.

“Venho de uma periferia e vivi as limitações de crescer em um ambiente que não oferece oportunidades. É um sonho ver as Casas da Juventude nascendo, com toda cor e alegria, oportunizando as juventudes a alcançarem seus objetivos”, explica Adelita.

Serviço

Casa da Juventude Cearense