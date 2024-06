Incêndio de grandes proporções atinge lojas no Centro de Fortaleza nesta quinta-feira, 27

Um incêndio de grandes proporções atingiu pelo menos uma loja de eletrodomésticos localizada na rua General Sampaio, no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 27. Uma equipe do Corpo de Bombeiros se encontra no local para debelar as chamas. Ainda não há informações… pic.twitter.com/rh3K8LfYTX

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma loja do Centro de Fortaleza , na noite desta quinta-feira, 27. Ocorrência é na rua General Sampaio, na altura do número 822. Conforme informações dos Bombeiros, o fogo atingiu, ao menos, três lojas e é averiguado se mais comércios foram atingidos. No local, há muito material inflamável.

As labaredas, assim como a forte fumaça, podem ser vistas nos bairros próximos. Próximo ao local do incêndio fica a igreja Nossa Senhora do Patrocínio. De acordo com os Bombeiros, a igreja não foi atingida. A corporação informou ter sido acionada para a ocorrência às 19 horas.

"Nesse momento, seis guarnições do Corpo de Bombeiros se encontram no local. O fogo teve início numa loja Zenir e, nesse momento, já se espalhou para, pelo menos, outras duas edificações comerciais vizinhas. As equipes estão trabalhando na contenção do incêndio", informou a corporação.